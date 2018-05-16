Порошенко: Щоб звільнити політв'язнів, треба продовжувати тиск на РФ

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Середа, 16 травня 2018, 12:27

Президент Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, щоб домогтися звільнення українських політв'язнів.

Про це він написав у Twitter.

"Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, аби українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин", - написав глава держави.

Раніше повідомлялося, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

Раніше стало відомо, що екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів, і просить їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

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Українська правда
Теми: Порошенко політв'язні Росія
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