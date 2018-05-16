Порошенко: Щоб звільнити політв'язнів, треба продовжувати тиск на РФ
Президент Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, щоб домогтися звільнення українських політв'язнів.
"Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, аби українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин", - написав глава держави.
Раніше повідомлялося, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.
Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.
Раніше стало відомо, що екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів, і просить їх помилувати.
У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.
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