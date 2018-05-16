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Порошенко: Чтобы освободить политзаключенных, надо продолжать давление на РФ

Среда, 16 мая 2018, 12:27

Президент Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы добиться освобождения украинских политзаключенных.

Об этом он написал в Twitter.

"Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и просит их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкополитзаключенныеРосcия
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