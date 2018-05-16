У Раді поки не домовилися щодо нового складу ЦВК

Фракції Верховної Ради продовжують консультації з кадрових питань, зокрема щодо обрання членів Центральної виборчої комісії.



Про це голова парламенту Андрій Парубій сказав на засіданні після наради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Відбулася нарада з головами та представниками фракцій і груп щодо кадрових питань", – зазначив він.



"Під час наради більшість представників підтримали позицію, щоб із кадрових питань, в тому числі ЦВК, продовжити політичні консультації в зв'язку з тим, що алгоритм, як визначити 13 із 14 (претендентів у ЦВК – ред.), не було знайдено", – повідомив спікер.

За його словами, фракція "Блок Петра Порошенко" виступає за те, щоб кадрові питання, зокрема ЦВК, були винесені на розгляд, проте фактично всі інші фракції виступають за те, щоб продовжити політичні консультації.

Голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що "за штучними перепонами це питання намагаються заговорити".

"На жаль, представники деяких інших фракцій висловили думку, що потрібні додаткові консультації. Але відносно чого, наприклад, ми у фракції не розуміємо", – сказав він, цитує "Укрінформ".

На запитання, чи можна відкликати одного претендента зі списку кандидатів і внести вже 13 осіб на 13 вакантних місць, Герасимов відповів:

"Нам що, ще раз відізвати і ще раз вносити (подання на членів ЦВК - ред.), щоб потім знайшлось ще 10 причин для того, щоб не голосувати? Я щиро вважаю, що це питання має бути вирішене якнайскоріше".

Раніше депутат БПП Олексій Гончаренко заявив у кулуарах: "Є депутати, які бояться дострокових парламентських виборів. Вони вважають, що зміни складу ЦВК – це крок до проведення дострокових парламентських виборів, тому хочуть затягнути цей процес до кінця червня, коли вже дедлайн щодо розпуску парламенту буде пройдено".

Ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

5 лютого 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центрвиборкому.

Після правки у списку було 14 осіб: Алла Басалаєва ("Відродження"), Наталія Бернацька (Народний фронт); Михайло Вербенський (БПП), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольський (БПП), Світлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Віталій Плукар (БПП), Євген Радченко ("Самопоміч"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Леонтій Шипілов (НФ), Тетяна Юзькова ("Радикальна партія Ляшка").

Комітет з питань правової політики і правосуддя підтримав подання президента щодо звільнення 13 членів ЦВК і рекомендував до розгляду 14 нових кандидатів.

Усі 14 претендентів пройшли спеціальну перевірку, зокрема перевірку декларацій доходів і майна.

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