В Раде пока не договорились на счет нового состава ЦИК

Фракции Верховной Рады продолжают консультации по кадровым вопросам, в частности относительно избрания членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом глава парламента Андрей Парубий сказал на заседании после совещания, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Состоялось совещание с главами и представителями фракций и групп относительно кадровых вопросов", – отметил он.

"Во время совещания большинство представителей поддержали позицию, чтобы по кадровым вопросам, в том числе ЦИК, продолжить политические консультации в связи с тем, что алгоритм, как определить 13 из 14 (претендентов в ЦИК – ред.), не был найден", – сообщил спикер

По его словам, фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за то, чтобы кадровые вопросы, в частности ЦИК, были вынесены на рассмотрение, однако фактически все остальные фракции выступают за то, чтобы продолжить политические консультации.

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что "за искусственными преградами этот вопрос пытаются заговорить".



"К сожалению, представители других фракций выразили мнение, что нужны дополнительные консультации. Но по поводу чего, например, мы во фракции не понимаем", – сказал он, цитирует "Укринформ".



На вопрос, можно ли отозвать одного претендента из списка кандидатов и внести уже 13 человек на 13 вакантных мест, Герасимов ответил:



"Нам что, еще раз отозвать и еще раз вносить (представление на членов ЦИК – ред.), чтобы потом нашлось еще 10 причин для того, чтобы не голосовать? Я искренне считаю, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее".

Ранее депутат БПП Алексей Гончаренко заявил в кулуарах: "Есть депутаты, которые боятся досрочных парламентских выборов. Они считают, что изменение состава ЦИК – это шаг к проведению досрочных парламентских выборов, поэтому хотят затянуть этот процесс до конца июня, когда дедлайн по роспуску парламента будет пройден".

Еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года – и 13-го члена комиссии.

5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.

После правки в списке было 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт) Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия Ляшко").

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержал представление президента об увольнении 13 членов ЦИК и рекомендовал к рассмотрению 14 новых кандидатов.

Все 14 претендентов прошли специальную проверку, в том числе проверку деклараций доходов и имущества.

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