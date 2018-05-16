Волкер обговорив з нардепами деокупацію Донбасу

Спеціальний представник держдепартаменту США у справах України Курт Волкер в Києві зустрівся з депутатами Верховної Ради і обговорив з ними питання деокупації Донбасу.

Про це повідомила нардеп від фракції "Самопоміч" Олена Сотник, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, на зустрічі були присутні представники всіх фракцій, без винятків, по два представники від кожної фракції.

"Формат був досить простий. Волкер попросив висловити свою позицію і бачення щодо ситуації на сьогоднішній день по Донбасу, який знаходиться під російською агресією, і як кожна фракція бачить в майбутньому розв'язку (цієї ситуації - ред)", - розповіла Сотник.

Також вона додала, що депутати могли поставити свої питання Волкеру.

Крім того нардеп зазначила, що керівництво Верховної Ради на зустрічі представляла перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Сама Геращенко у Facebook написала, що Волкер повернувся з Донбасу, де ознайомився зі складною безпековою, гуманітарною, екологічною ситуацією і обмінявся думками з депутатами щодо перспектив миротворчої місії на Донбасі, роботи КПВВ, проблем переселенців та екологічної проблематики.

"Взагалі, це була відверта дискусія з широкого кола питань: й хід реформ, робота над законами про антикорупційний суд і національну безпеку та протимінну діяльність; підготовка до самміту Україна-НАТО, допомога США в питаннях безпеки і оборони, надання зброї, інші питання", - розповіла Геращенко.

Вона додала, що ключовим питанням, все ж таки, стали Донбас і Крим, порушення прав людини на окупованих територіях, пошук зниклих, звільнення заручників і політв‘язнів.

"Пан Волкер запевнив депутатів в підтримці України . Також він зустрівся з родинами заручників, політв‘язнів і зниклих безвісти", - зазначила віце-спікер.

Разом з тим, спікер парламента Андрій Парубій також зустрівся з Волкером.

"Зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. Подякував за підтримку України і надання летального оборонної зброї. Обговорили ситуацію на Донбасі і законодавчі плани Верховної Ради", - написав Парубій в Twitter.

Зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту #США @StateDept у питаннях України Куртом Волкером @SpecRepUkraine Подякував за підтримку України і надання летальної оборонної зброї. Обговорили ситуацію на Донбасі і законодавчі плани Верховної Ради @verkhovna_rada pic.twitter.com/lRvvkSwHnQ — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) May 16, 2018

Як повідомлялося, 14 травня спецпредставник держдепартаменту США у справах України Курт Волкер прибув на Донбас.

За його словами, він має намір "побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі".

Волкер зазначав, що, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.

Після цього російська сторона жодного разу не виходила на контакт.

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України.