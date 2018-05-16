Волкер обсудил с нардепами деоккупацию Донбасса

Специальный представитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в Киеве встретился с депутатами Верховной Рады и обсудил с ними вопрос деоккупации Донбасса.

Об этом сообщила нардеп от фракции "Самопомич" Елена Сотник, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на встрече присутствовали представители всех фракций, без исключений, по два представителя от каждой фракции.

"Формат был достаточно простой. Волкер попросил высказать свою позицию и видение по ситуации на сегодняшний день по Донбассу, который находится под российской агрессией, и как каждая фракция видит в будущем развязку (этой ситуации - ред)", - сказала Сотник.

Также она добавила, что депутаты могли задать свои вопросы Волкеру.

Кроме того нардеп отметила, что руководство Верховной Рады на встрече представляла первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Сама Геращенко в Facebook написала, что Волкер вернулся из Донбасса, где ознакомился со сложной политикой безопасности, гуманитарной, экологической ситуацией и обменялся мнениями с депутатами о перспективах миротворческой миссии на Донбассе, работы КПВВ, проблем переселенцев и экологической проблематики.

"Вообще, это была откровенная дискуссия по широкому кругу вопросов: и ход реформ, работа над законами об антикоррупционном суде и национальной безопасности и противоминную деятельность; подготовка к саммиту Украина-НАТО, помощь США в вопросах безопасности и обороны, предоставление оружия и другие вопросы", - рассказала Геращенко.

Она добавила, что ключевым вопросом, все же, стали Донбасс и Крым, нарушения прав человека на оккупированных территориях, поиск пропавших, освобождение заложников и политзаключенных.

"Господин Волкер заверил депутатов в поддержке Украины. Также он встретился с семьями заложников, политзаключенных и пропавших без вести", - отметила вице-спикер.

Вместе с тем, спикер парламента Андрей Парубий также встретился с Волкером.

"Встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал Парубий в Twitter.

Зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту #США @StateDept у питаннях України Куртом Волкером @SpecRepUkraine Подякував за підтримку України і надання летальної оборонної зброї. Обговорили ситуацію на Донбасі і законодавчі плани Верховної Ради @verkhovna_rada pic.twitter.com/lRvvkSwHnQ — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) May 16, 2018

Как сообщалось, 14 мая спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс.

По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".

Волкер отметил, что его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.