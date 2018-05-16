Денісова звернулась до омбудсмена РФ через Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить омбудсмена РФ Тетяну Москалькову перевірити умови утримання незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.



Про це повідомляє у середу прес-служба омбудсмена.

"Я стурбована дотриманням прав громадянина України Олега Сенцова, засудженого на території Російської Федерації", – йдеться у зверненні Денісової до Москалькової.

Денісова зазначає, що отримала інформацію про те, що 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і відмовився від прийому їжі.

У зв’язку з цим, уповноважений просить Москалькову особисто перевірити умови тримання та можливість надання Сенцову медичної допомоги.

Крім того, Людмила Денісова надіслала звернення до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з проханням доручити Консульству України в м. Єкатеринбурзі (Російська Федерація) здійснити візит до виправного закладу, де наразі знаходиться Сенцов, та перевірити умови тримання та надання йому медичної допомоги.

16 травня стало відомо, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Адвокат Дмитро Дінзе попередив підзахисного про можливі наслідки, зокрема, незворотні для здоров'я.

Сестра Сенцова заявила, що голодування може не принести результатів:

Сенцов наразі перебуває в одиночній камері.

Його адвокат не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів та засудили Кольченка до 10, а Сенцова – до 20 років позбавлення волі.

Сенцов розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Володимиру Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

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