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Денисова обратилась к омбудсмену РФ из-за Сенцова

Среда, 16 мая 2018, 17:56

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову проверить условия содержания незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает в среду пресс-служба омбудсмена.

"Я обеспокоена соблюдением прав гражданина Украины Олега Сенцова, осужденного на территории Российской Федерации", - говорится в обращении Денисовой к Москальковой.

Денисова отмечает, что получила информацию о том, что 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку и отказался от приема пищи.

В связи с этим, уполномоченный просит Москалькову лично проверить условия содержания и возможность предоставления Сенцову медицинской помощи.

Кроме того, Денисова направила обращение к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой поручить консульству Украины в Екатеринбурге (Российская Федерация) осуществить визит в исправительное учреждение, где сейчас находится Сенцов, и проверить условия содержания и оказание ему медицинской помощи.

16 мая стало известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья.

Сестра Сенцова заявила, что голодание может не принести результатов.

Сенцов сейчас находится в одиночной камере.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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Темы: Сенцовправа человекаРосcия
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