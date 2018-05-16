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Геращенко рассказала об угрожающей ситуации в переговорах по заложникам

Среда, 16 мая 2018, 19:00

Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко рассказала, что нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших.

Об этом она написала в Facebook после очередного заседания ТКГ и 4 подгрупп.

"Нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших. Это вызывает огромное беспокойство, особенно на фоне последних тревожных новостей об ухудшении состояния здоровья наших политзаключенных и заложников, о объявленном А. Сенцовым голодании, длительном голодании В. Балуха", - отметила Геращенко.

По ее словам, вопрос заложников требует давления всего мира на РФ.

Ранее ккраинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.

В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

ФСБ России задержала Владимира Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Балух голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку.

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Украинская правда
Темы: ГеращенкоРосcияполитзаключенныезаложники
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