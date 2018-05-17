Головні новини дня – за 60 секунд

В Україні з'явився Apple Pay, керівника "РИА Новости Украина" заарештували, Дональд Трамп переконував Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2" - новини, які обговорювали 17 травня.

Про керівника "РИА Новости Украина". Херсонський міський суд арештував на 2 місяці керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

Про страйки. Працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочали акцію протесту, вимагаючі належні умови праці та підвищення заробітної плати.

Про "Північний поток-2". Президент США Дональд Трамп переконував Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2". В обмін на це США були готові запропонувати дискусії з ЄС про нові торгові домовленості, які допомогли б уникнути трансатлантичної торгової війни.

Про санкції проти РФ. Президент США Дональд Трамп доручив підготувати план введення додаткових санкцій проти Росії через порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Про абсурд у РФ. Слідком Росії порушив кримінальну справу проти 15 українських суддів Конституційного суду, які не визнали "возз'єднання Криму з Росією".

Про Януковича. Колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк заявляє, що екс-президент Віктор Янукович просив Росію про миротворчу місію.

Про органи. Верховна Рада ухвалила законопроект, який дає дорогу впровадженню системи трансплантології в Україні, вводить посаду трансплант-координатора і запроваджує добровільну згоду на вилучення органів після смерті.

Про банківські картки. За результатами першого кварталу частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій підвищилася до 44,4%, що на 5,1% більше в порівнянні з підсумками 2017 року. Загальна сума безготівкових розрахунків становила 272,6 млрд грн.

Про Apple Pay. В Україні розпочала роботу мобільна платіжна система Apple Pay. Першим для своїх клієнтів систему Apple Pay підключив Приватбанк.

Сервіс Apple Pay дозволяє оплачувати покупки за допомогою смартфона Apple, до якого прив'язана банківська карта. Для цього достатньо піднести iPhone до термінала, попередньо авторизувавшись у службі будь-яким зі зручних способів: Touch ID, Face ID або пароль.