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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 17 мая 2018, 21:06

В Украине появился Apple Pay, руководителя "РИА Новости Украина" арестовали, Дональд Трамп убеждал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2" – новости, которые обсуждали 17 мая.

О руководителе "РИА Новости Украина". Херсонский городской суд арестовал на 2 месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

О забастовках. Работники завода железнодорожного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" начали акцию протеста, требуя надлежащие условия труда и повышение заработной платы.

О "Северном потоке-2". Президент США Дональд Трамп убеждал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". В обмен на это США были готовы предложить ЕС обсудить новые торговые договоренности, которые помогли бы избежать трансатлантической торговой войны.

О санкциях против РФ. Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об абсурде в РФ. Следком России возбудит уголовное дело против 15 украинских судей Конституционного суда, которые не признали "воссоединение Крыма с Россией".

Об органах. Верховная Рада приняла законопроект, который дает дорогу внедрению системы трансплантологии в Украине, вводит должность трансплант-координатора и вводит добровольное согласие на изъятие органов после смерти.

О Януковиче. Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявляет, что экс-президент Виктор Янукович просил Россию о миротворческой миссии.

О банковских картах. По результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4%, что на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 года.

Об Apple Pay. В Украине начала работу мобильная платежная система Apple Pay. Первым для своих клиентов систему Apple Pay подключил Приватбанк.

Сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов: Touch ID, Face ID или пароль.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судСМИРосcияТрампГермания
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