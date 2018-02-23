Головні новини дня – за 60 секунд

ГПУ плутається в закритті справи Колобова, Манафорта звинувачують у нових злочинах, Москаль чекає вибачень від Супрун – новини, які обговорювали 23 лютого.

Про справу Колобова. У відповідь на запит "Української правди" ГПУ пояснила закриття справи проти екс-міністра фінансів Юрія Колобова, підозрюваного у розкраданні коштів, тим, що він дав викривальні показання і що закінчились строки позовної давності.

Однак за 1,5 години після публікації відповіді до редакції УП зателефонували з ГПУ і попросили виключити з новини абзац про викривальні свідчення, аргументуючи це тим, що дали помилкову інформацію.

Про Манафорта. Колишньому політтехнологу "Партії регіонів" і екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а також його помічникові Ріку Гейтсу пред'явлені нові звинувачення – в ухилянні від податків на доходи, отримані в Україні.

Про чоловіка Тимошенко. У матеріалі Bihus.info йдеться про те, що Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки.

Прес-служба партії, однак, спростувала звинувачення журналістів.

Про конфлікт Москаля та Супрун. Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на засіданні облради обурився заявою в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яка звинуватила місцеву адміністрацію в нерозмитненні 8000 доз вакцини від кору, що надійшли від Угорщини.

Москаль нецензурно висловився на адресу Супрун, що викликало шквал критики, зокрема, з боку високих посадовців.

В свою чергу, Москаль у відповідь на критику заявив, що Супрун має вибачитися за поширення негативної й недостовірної інформації про Закарпаття.

Про "Укрзалізницю". "Укрзалізниця" та американська корпорація General Electric підпиcали семирічний контракт на мільярд доларів.

Про "Четверту владу". Невідома особа навмисно підпалила приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади.

Крім того, видання повідомляло про блокування роботи сайту через те, що у компанії провайдера, послугами якої користуються журналісти, було вкрадено сервери.

Про радянські прапори. Військові Національної гвардії пройшлися парадом по Кривому Рогу Дніпропетровської області, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом.

За цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.

Про "Вагнера". The Washington Post, посилаючись на дані розвідки США, пише, що атака російських найманців, відомих як ПВК "Вагнер", в Сирії фактично була санкціонована з Кремля.