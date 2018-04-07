"Особа А": Килимник розповів про роботу на Манафорта в Україні та США

Костянтин Килимник, який фігурує у розслідуванні про втручання РФ в американські вибори як "колишній російський розвідник", розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.

Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода", який було опубліковано на основі особистої зустрічі з Килимником, листування з ним та дзвінків у період з лютого до вересня 2017 року.

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "російським розвідником", позначаючи у матеріалах справи як "Особу А" і не оприлюднюючи більше жодних деталей.

Відповідно до публікації, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював у різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, Килимник не уточнює, зазначаючи, що вони розташовані "у Європі та Африці".

За словами Килимника, у 2013 році Манафорт вмовляв Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, але коли цього не сталося, припинив спілкування з ним.

"Манафорт сказав Януковичу "Ви маєте довіряти європейцям, а потім будете вибудовувати стосунки з Росією, і з вами все буде добре". ... Усі казали (Януковичу) "Ви маєте підписати угоду, просто підпишіть ця довб**ну угоду. Янукович не слухав (Манафорта), тому він отримав те, що отримав (в оригіналі - "he got f***" - ред.)", - розповів Килимник.

Після розгону "студентського Майдану" 30 листопада 2013 року Манафорт відправив "пам'ятку" Януковичу, де радив йому звільнити екс-главу МВС Віталія Захарченка, однак той не прийняв цю раду до уваги.

За словами Килимника, Манафорт залишив Київ у листопаді 2013 року ще до того, як Янукович відмовився підписати асоціацію з ЄС, і повернувся в Україну у березні 2014 року, після втечі Януковича в РФ.

Тоді Манафорт був найнятий для реформування "Партії регіонів" в "Оппоблок", проте влітку того ж року між ним і партією виникли проблеми: керівництво відмовилося прийняти багато рекомендацій стратегії Манафорта і він знову поїхав, але повернувся восени 2015 року.

"Єдина людина, з яким Манафорт може спілкуватися в Україні, це в основному я", - заявив Килимник. За його словами, він допомагав Манафорту отримати гроші, які йому належали за роботу на "Оппоблок". Також Килимник не виключив, що політтехнолог міг продовжувати працювати "на цих "друзів" і пізніше.

Килимник також заявив, що його співпраця з Манафортом завершилася на початку 2015 року, і з того часу він не мав з ним жодних стосунків.

Але згодом він уточнив, що спілкувався з Манафортом "кожні кілька місяців", коли той вже працював на Трампа: "Я інформував його (про справи) в Україні", пояснив він, заявивши, що повідомляв Манафорту про новини, пов'язані з його колишніми клієнтами - Оппоблоком, а також відправляв йому посилання на статті у ЗМІ.

Однак за даними джерел, роль Килимника була більшою і він навіть причетний до рішення Республіканської партії схвалити надання Україні летальної зброї. Сам Килимник відкидає свою роль у цьому рішенні.

За описом ЗМІ, Килимнику 47 років, але він має молодий вигляд: "чисто виголене обличчя, світлі очі і світло-каштанове волосся ... це людина, яка може легко зникнути у натовпі".

За словами самого Килимника, він народився у 1970 році і ріс у Кривому Розі, пізніше переїхав до Москви, де в 1990-х вивчав мови у військовому інституті. Після цього він працював військовим перекладачем РФ, зокрема, у Швеції. При цьому Килимник наполягає, що не працює на ГРУ і заявляє про відсутність фактів, що він є російським шпигуном.

"Я не мав ніякого відношення до військової розвідки", - заявив він. На питання, чи були у нього зв'язки з ГРУ під час його роботи з Манафором в Україні, Килимник заявив: "Ні. Нуль".

"Що, якщо б я дійсно був шпигуном РФ? ... Я б не був тут (в Україні - ред). Я б був у Росії", - зазначив Килимник. Він також розповів, що у нього є майно в Україні та РФ, звідки родом його дружина, і що він часто подорожує, але після публікацій про нього в ЗМІ він розглядає можливість втекти з Києва назавжди.

Фотографувати себе під час інтерв'ю він заборонив, відреагувавши на приховану спробу зробити фото: "Якщо ти покажеш цю фотографію, я вб'ю тебе, КДБ вб'є тебе ... ГРУ вб'є тебе".

Матеріал був опублікований на основі особистої зустрічі кореспондента з Килимником, листування з ним та дзвінків у період з лютого до вересня 2017 року.

Після вересня Килимник перестав виходити на зв'язок, що у команді спецрадника ФБР Роберта Мюллера пов'язують з його втечею з України в РФ.

Нагадаємо, екс-політтехнолог Віктора Януковича і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт є центральною фігурою у розслідуванні спецрадника ФБР Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією. Почасти - через багато зв'язків Манафорта з росіянами і його роботи з Януковичем.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він також виступав в якості посередника між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.

Зв'язок між Гейтсом і Килимником має велике значення, оскільки кримінальні звинувачення, раніше висунуті проти Гейтса і Манафорта, стосуються лише їх лобістської роботи для України до президентських виборів 2016-го в США.