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У Москві пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова

Неділя, 20 травня 2018, 09:12

У центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляє УНІАН, пікети проходили на Пушкінській площі.

За даними Радіо Свобода, шестеро росіян по черзі тримали плакати з портретом Сенцова із написами: "Олег, Живи", "Росія, відпусти Сенцова", "Врятувати Сенцова, Save Sentsov". На пікети, зокрема, вийшли Аліса Ганієва, Вікторія Івлєва, Наталія Мавлевич, Марія Людковська, Олексій Медведєв і Ліна Старостіна

Як зазначили учасники акції, на пікети вони вийшли з метою привернути увагу до стану здоров'я Сенцова, який оголосив про голодування.  Акція привернула увагу правоохоронців. Про затриманих не повідомляється.

 
 
фото - УНІАН

У п'ятницю директор конкурсних програм кінофестивалю "Послання до людини" Олексій Медведєв вийшов на пікет до Адміністрації президента Росії, вимагаючи обміняти Сенцова.

Режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я. 

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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Теми: Сенцовполітв'язніРосія
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