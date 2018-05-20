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В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Сенцова

Воскресенье, 20 мая 2018, 09:12

В центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает УНИАН, пикеты проходили на Пушкинской площади.

По данным Радио Свобода, шестеро россиян по очереди держали плакаты с портретом Сенцова с надписями: "Олег, Живи", "Россия, отпусти Сенцова", "Спасти Сенцова, Save Sentsov". На пикеты, в частности, вышли Алиса Ганиева, Виктория Ивлева, Наталья Мавлевич, Мария Людковская, Алексей Медведев и Лина Старостина. 

Как отметили участники акции, на пикеты они вышли с целью привлечь внимание к состоянию здоровья Сенцова, который объявил о голодовке.  Акция привлекла внимание правоохранителей. О задержанных не сообщается. 

 
 
фото - УНИАН

В пятницу директор конкурсных программ кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Медведев вышел на пикет к администрации президента России, требуя обменять Сенцова.

Режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье. 

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
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