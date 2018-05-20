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Наєв: прийнято низку рішень для покращення безпекової ситуації

Неділя, 20 травня 2018, 21:08
Наєв: прийнято низку рішень для покращення безпекової ситуації

Командуванням об'єднаних сил прийнято низку рішень та віддані необхідні розпорядження для покращення безпекової ситуації на лінії зіткнення.

Про це йдеться у зверненні Командувача об’єднаних сил Сергія Наєва щодо загострення ситуації в районі проведення ООС, яке призвело до жертв серед цивільного населення.

Наєв висловив стурбованість загостренням ситуації по обидва боки лінії розмежування та обурення випадками загибелі мирних мешканців Донбасу.

"Хочу офіційно заявити, що Командуванням об'єднаних сил прийнято низку рішень та віддані необхідні розпорядження, реалізація яких дозволить покращити безпекову ситуацію та уникнути жертв серед мирного населення, яке проживає в безпосередній близькості як до позиції українських військ, так і в населених пунктах, які тимчасово окуповані військами країни-агресора", - заявив він.

Командувач Об'єднаних сил заявив, що українські воїни ніколи не використовували мирне населення як живий щит та ніколи не розглядали мирне населення як об’єкт атаки.

"Я віддав прямий наказ всім українським підрозділам вздовж лінії зіткнення надавати всебічну підтримку діяльності персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з дотриманням всіх заходів щодо безпеки персоналу Місії та місць, де вони працюють", - заявив Наєв.

За його словами, міжнародні спостерігачі мають відчувати розуміння та підтримку від кожного українського військового та від кожного громадянина України.

"В свою чергу, командування об'єднаних сил розраховує на об’єктивність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, неупереджену та чітку оцінку щодо того, ким саме і як спричинене поточне загострення", - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, 17 травня перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг вирушив з позачерговою поїздкою на Донбас.

Наєв попросив Хуга під час його візиту на Донбас переконати бойовиків припинити вогонь.

Українська правда
Теми: НаєвОб'єднані сили на ДонбасіОБСЄ
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