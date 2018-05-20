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Наев: приняты решения для улучшения ситуации по безопасности

Воскресенье, 20 мая 2018, 21:08
Наев: приняты решения для улучшения ситуации по безопасности

Командованием объединенных сил принят ряд решений и отданы необходимые распоряжения для улучшения ситуации по безопасности на линии соприкосновения.

Об этом говорится в обращении командующего объединенных сил Сергея Наева относительно обострения ситуации в районе проведения ООС, которое привело к жертвам среди гражданского населения.

Наев выразил обеспокоенность обострением ситуации по обе стороны линии разграничения и возмущение случаями гибели мирных жителей Донбасса.

"Хочу официально заявить, что командованием объединенных сил принят ряд решений и отданы необходимые распоряжения, реализация которых позволит улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения, проживающего в непосредственной близости как к позиции украинских войск, так и в населенных пунктах, временно оккупированных войсками страны-агрессора", - заявил он.

Командующий Объединенных сил заявил, что украинские воины никогда не использовали мирное население в качестве живого щита и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки.

"Я отдал прямой приказ всем украинским подразделениям вдоль линии соприкосновения оказывать всестороннюю поддержку деятельности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с соблюдением всех мер безопасности персонала Миссии и мест, где они работают", - заявил Наев.

По его словам, международные наблюдатели должны чувствовать понимание и поддержку от каждого украинского военного и от каждого гражданина Украины.

"В свою очередь, командование объединенных сил рассчитывает на объективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, беспристрастную и четкую оценку относительно того, кем именно и как вызвано текущее обострение", - говорится в обращении.

Как сообщалось, 17 мая первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отправился с внеочередной поездкой на Донбасс из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Наев попросил Хуга во время его визита на Донбасс убедить боевиков прекратить огонь

Украинская правда

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Темы: НаевОбъединенные силы на ДонбассеОБСЕ
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