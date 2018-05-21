Полторак доручив краще запобігати вивезенню зброї з Донбасу

Міністр оборони Степан Полторак наказав посилити заходи щодо недопущення незаконного вивезення зброї та боєприпасів із району ведення бойових дій.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, це зроблено у зв’язку зі злочином, який 20 травня скоїв військовослужбовець Збройних сил в Івано-Франківській області, в результаті чого постраждали цивільні особи.

Міністр оборони поставив завдання начальнику Генштабу ЗСУ терміново здійснити усі належні заходи щодо недопущення незаконного вивезення зброї та боєприпасів під час вибуття особового складу із району проведення операції Об’єднаних сил.

"У рамках заходів доручено посилити контроль за порядком виїзду військовослужбовців із району проведення операції Об’єднаних сил та організувати належним чином процедури відбуття бійців у відпустки та пункти постійної дислокації, а також забезпечити суворий контроль щодо обліку, видачі та контролю зброї та боєприпасів", – повідомляє Міноборони.

За фактом події проводять службове розслідування.

Військова служба правопорядку у ЗСУ "надаватиме всебічне сприяння проведенню слідчих дій уповноваженим органам".

У неділю вечері в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області сержант ЗСУ, який був у відпустці, під час конфлікту з місцевими жителями поблизу кафе кинув у бік них гранату – 9 осіб отримали осколкові поранення.