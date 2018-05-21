Полторак поручил лучше предотвращать вывоз оружия с Донбасса

Министр обороны Степан Полторак приказал усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района ведения боевых действий.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, это сделано в связи с преступлением, которое 20 мая совершил военнослужащий Вооруженных сил в Ивано-Франковской области, в результате чего пострадали гражданские лица.



Министр обороны поставил задачу начальнику Генштаба ВСУ срочно осуществить все необходимые меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов во время отбытия личного состава из района проведения операции Объединенных сил.



"В рамках мероприятий поручено усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил и организовать должным образом процедуры отбытия бойцов в отпуска и пункты постоянной дислокации, а также обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контролю оружия и боеприпасов", – сообщает Минобороны.



По факту происшествия проводят служебное расследование.



Военная служба правопорядка в ВСУ "будет предоставлять всестороннее содействие проведению следственных действий уполномоченным органам".



В воскресенье вечером в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области сержант ВСУ, который был в отпуске, во время конфликта с местными жителями возле кафе бросил в сторону них гранату – 9 человек получили осколочные ранения.