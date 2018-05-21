СМИ показали видео допроса задержанного ФСБ в Крыму якобы экстремиста

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео допроса якобы участника экстремистской группировки, задержанного в Крыму.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Допрашиваемый, имя которого не называется, рассказал, что он и некий Александр Третьяков получили от Эрола Велиева, помощника депутата Верховной рады Мустафы Джемилева, задание поджечь дом муфтия Крыма.

Задержанный в Крыму якобы за экстремизм Скриншот с видео

Велиев якобы показал им дом муфтия и якобы приказал "купить две бутылки с вином, чтобы замешать в них коктейль Молотова".



Допрашиваемый заявил, что отказался от участия в этом, "так как могут пострадать невинные люди".

По его словам, поэтому поджогом якобы занимались Велиев и Третьяков.

Ранее 21 мая ФСБ России обвинила помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.

Велиеву и Третьякову заочно предъявили обвинения в создании и участии в экстремисткой группе и объявили в федеральный розыск.

Также, по данным ФСБ, в группу якобы входил Александр Стешенко, которого 11 апреля российские силовики задержали на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.

В тот день Стешенко позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходстве с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенко, а позже начали отрицать этот факт.

24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении.

25 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил, что не можетего найти.

27 апреля Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении.