Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна звернулась до РФ на рівні МЗС через голодування Сенцова — Беца

Понеділок, 21 травня 2018, 22:42

Міністерство закордонних справ України направило РФ ноту після оголошення політв’язнем Олегом Сенцовим голодування.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає "Громадське".

За її словами, українська влада вже не на рівні консулів, а на рівні МЗС вимагала від Росії надати українським консулам та лікарям доступ до Сенцова.

"Одразу, коли стало відомо про голодування, наш консул направив звернення до органів влади РФ, щоб надали дозвіл нашим консулам з ним зустрітися. Але за чотири роки консул жодного разу не отримав дозвіл на зустріч як із Сенцовим, так і з Кольченком. Ми написали ще одну ноту в МЗС Росії вже на рівні міністерства, але я не думаю, що вони нададуть відповідь", — зазначила Беца.

Вона додала, що визволення Сенцова не лежить у юридичній площині, бо Росія "розуміє мову сили та санкцій".

Крім того, Беца не виключила, що Росія може зробити нібито "гуманітарний" показовий крок і направити до Сенцова своїх представників.

"Але це не вирішить ситуацію", — зауважила вона.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

Теми: МЗССенцовРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: