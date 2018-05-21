Україна звернулась до РФ на рівні МЗС через голодування Сенцова — Беца

Міністерство закордонних справ України направило РФ ноту після оголошення політв’язнем Олегом Сенцовим голодування.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає "Громадське".

За її словами, українська влада вже не на рівні консулів, а на рівні МЗС вимагала від Росії надати українським консулам та лікарям доступ до Сенцова.

"Одразу, коли стало відомо про голодування, наш консул направив звернення до органів влади РФ, щоб надали дозвіл нашим консулам з ним зустрітися. Але за чотири роки консул жодного разу не отримав дозвіл на зустріч як із Сенцовим, так і з Кольченком. Ми написали ще одну ноту в МЗС Росії вже на рівні міністерства, але я не думаю, що вони нададуть відповідь", — зазначила Беца.

Вона додала, що визволення Сенцова не лежить у юридичній площині, бо Росія "розуміє мову сили та санкцій".

Крім того, Беца не виключила, що Росія може зробити нібито "гуманітарний" показовий крок і направити до Сенцова своїх представників.

"Але це не вирішить ситуацію", — зауважила вона.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

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