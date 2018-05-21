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Украина обратилась к РФ на уровне МИД из-за голодовки Сенцова - Беца

Понедельник, 21 мая 2018, 22:42

Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту после объявления политзаключенным Олегом Сенцовым голодания.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "Громадське".

По ее словам, украинская власть уже не на уровне консулов, а на уровне МИД потребовала от России предоставить украинским консулам и врачам доступ к Сенцову.

"Сразу, когда стало известно о голодовке, наш консул направил обращение в органы власти РФ, чтобы дали разрешение нашим консулам с ним встретиться. Но за четыре года консул ни разу не получил разрешение на встречу как с Сенцовым, так и с Кольченко. Мы написали еще одну ноту в МИД России уже на уровне министерства, но я не думаю, что они ответят", - отметила Беца.

Она добавила, что освобождение Сенцова не лежит в юридической плоскости, потому что Россия "понимает язык силы и санкций".

Кроме того, Беца не исключила, что Россия может сделать якобы "гуманитарный" показательный шаг и направить к Сенцову своих представителей.

"Но это не решит ситуацию", - отметила она.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.

В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

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Темы: МИДСенцовРосcия
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