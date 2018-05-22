Мартиненка віддали під суд

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Вівторок, 22 травня 2018, 13:18

Справу проти колишнього нардепа Миколи Мартиненка, підозрюваного у заволодінні майном "Енергоатома", передали на розгляд суду.

Про це пише у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за наслідками досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього парламентаря Мартиненка М.В., Переломи С.В., Журила Р.М., Сорокіна О.Г., Богданця В.І., Василькова В.О." – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

Зокрема, Мартиненка та Василькова звинувачують у заволодінні коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при виконанні контрактів постачання на підприємство обладнання від чеської SKODA та під час виконання контракту між SKODA і BRADCREST INVESTMENTS, на загальну суму 6,4 мільйона євро.

Доповнюється...

Теми: Мартиненко суд
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