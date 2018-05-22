Мартиненка віддали під суд

Справу проти колишнього нардепа Миколи Мартиненка, підозрюваного у заволодінні майном "Енергоатома", передали на розгляд суду.

Про це пише у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за наслідками досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього парламентаря Мартиненка М.В., Переломи С.В., Журила Р.М., Сорокіна О.Г., Богданця В.І., Василькова В.О." – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

Зокрема, Мартиненка та керівника дочірнього підприємства "Атомкомплект" у складі "Енергоатома" Валерія Василькова звинувачують у заволодінні коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при виконанні контрактів постачання на підприємство обладнання від чеської SKODA та під час виконання контракту між SKODA і BRADCREST INVESTMENTS, на загальну суму 6,4 мільйона євро.

Окрім того, розповідають у САП, Мартиненко, заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома, в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслан Журило, гендиректор ДП "СхідГЗК" Олександр Сорокін та заступник директора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець обвинувачуються у заволодінні 17,3 мільйони доларів держкомпанії "СхідГЗК" під час купівлі для неї уранового концентрату через австрійську компанію-посередника STEUERMANN Investitions-und Handelsgesellschaft, підконтрольну учасникам злочинної організації.

"Разом з тим досудове розслідування щодо інших підозрюваних у вчиненні вказаних злочинів наразі триває, зокрема оголошено розшук ще 4 фігурантів, двоє з яких – громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, було затримано та обрано запобіжний захід, досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила екс-нардепу від "Народного фронту" Миколі Мартиненку обвинувальний акт.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

29 січня 2018 року суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.

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