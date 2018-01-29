Суд не продовжив зобов'язання Мартиненка

Суд відмовився продовжувати покладені судом на колишнього народного депутата Миколи Мартиненка зобов'язання.

Таке рішення прийняв слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє "Слово і Діло".

САП просила продовжити дію зобов'язань, а саме: прибувати за першим викликом, інформувати про зміну місця проживання та/або роботи і утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними і іншими особами.

За інформацією прокурора, з 2016 року Мартиненко 22 рази вилітав за кордон і в цілому знаходився там більше трьох місяців, що може свідчити про наявність житла за кордоном. Також у САП вказали на можливий тиск на свідків, експертів, фахівців і т. д.

У свою чергу суддя зазначив, що наявність таких ризиків не підтверджена, оскільки прокуратура не надала необхідні докази.

Він вказав, що зобов'язання прибувати за першим викликом прямо покладено на підозрюваного п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України.

За словами судді заборона Мартиненку спілкуватися з іншими підозрюваними в зазначеному кримінальному провадженні грубо порушує як вимоги чинного законодавства України, так і вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

У той же час видання "Наші гроші" стверджує, що суддя, який виніс вищезгадане рішення, має конфлікт інтересів, так як до перекладу в столицю в 2015-2016 роках він орендував квартиру у компанії "СхідГЗК".

Як відомо, 20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Його затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

У жовтні Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомило про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

6 грудня Солом'янський райсуд Києва виключив серед обов'язків Миколи Мартиненка здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

САП і НАБУ повідомили екс-депутату від "Народного фронту" Миколі Мартиненку остаточну підозру.

Повідомлялося, що суд заарештував майно Мартиненка.

9 січня 2018 року НАБУ відкрило для екс-нардепа Миколи Мартиненка та його захисників доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ДП "НАЕК "Енергоатом".

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