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Мартыненко отдали под суд

Вторник, 22 мая 2018, 13:18
Мартыненко отдали под суд

Дело против бывшего нардепа Николая Мартыненко, подозреваемого в завладении имуществом "Энергоатома", передали на рассмотрение суда.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко М.В., Переломы С.В., Журило Р.М., Сорокина О.Г., Богданца В.И., Василькова В.А." - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК) .

В частности, Мартыненко и руководителя дочернего предприятия "Атомкомплект" в составе "Энергоатома" Валерия Василькова обвиняют в завладении средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при выполнении контрактов поставки на предприятие оборудования от чешской SKODA и во время выполнения контракта между SKODA и BRADCREST INVESTMENTS на общую сумму 6,4 миллиона евро.

Кроме того, рассказывают в САП, Мартыненко, зампред правления "Нафтогаза" Сергей Перелома, и.о. главы ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило, гендиректор ГП "ВостГОК" Александр Сорокин и замдиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец обвиняются в завладении 17,3 миллиона долларов "ВостГОКа" при покупке для него уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions-und Handelsgesellschaft, подконтрольную участникам преступной организации.

"Вместе с тем досудебное расследование в отношении других подозреваемых в совершении указанных преступлений пока продолжается, в частности объявлен розыск еще 4 фигурантов, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще один из подозреваемых, который скрывался, был задержан и ему избрана мера пресечения, досудебное расследование продолжается" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила экс-нардепу от "Народного фронта" Николаю Мартыненко обвинительный акт.

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 январня 2018 года суд отказался продлевать возложенные на Мартыненко обязательства.

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"Такие дела: Мартыненко vs НАБУ. Шесть месяцев спустя"

Украинская правда

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Темы: Мартыненкосуд
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