Мартыненко отдали под суд

Дело против бывшего нардепа Николая Мартыненко, подозреваемого в завладении имуществом "Энергоатома", передали на рассмотрение суда.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко М.В., Переломы С.В., Журило Р.М., Сорокина О.Г., Богданца В.И., Василькова В.А." - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК) .

В частности, Мартыненко и Василькова обвиняют в завладении средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при выполнении контрактов поставки на предприятие оборудования от чешской SKODA и во время выполнения контракта между SKODA и BRADCREST INVESTMENTS на общую сумму 6,4 миллиона евро.

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