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Справу Лавриновича передали іншому суду

Вівторок, 22 травня 2018, 13:23

Апеляційний суд Києва передав справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича з Печерського райсуду столиці до Подільського райсуду.

Це підтвердив "Українській правді" начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Підсудність апеляційна інстанція змінила 21 травня.

Горбатюк пояснив, що судді Печерського райсуду були слідчими суддями під час досудового розслідування у цій справі, давали різні дозволи – тож закон забороняє їм брати участь у розгляді справи по суті.

Тому суд не зміг сформувати колегію, яка має налічувати не менше трьох суддів, – і звернувся до апеляційного суду.

Коли Подільський суд зможе сформувати колегію суддів, Горбатюк припустити не зміг. Закон передбачає лише, що це має бути зроблено в розумні строки.

Олександра Лавриновича звинувачують у сприянні екс-президенту Віктору Януковичу в захопленні влади у 2010 році шляхом повернення до редакції Конституції 1996 року.

Генпрокуратура у квітні передала цю справу до суду.

Двоє суддів Печерського суду, які увійшли в колегію у справі Лавриновича, були слідчими суддями й розглядали окремі питання щодо неї, тож не могли судити його.

Олена Рощенко, УП

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Теми: ЛавриновичсудКонституція
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