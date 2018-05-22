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Дело Лавриновича передали другому суду

Вторник, 22 мая 2018, 13:23

Апелляционный суд Киева передал дело экс-министра юстиции Александра Лавриновича из Печерского райсуда столицы в Подольский райсуд.

Это подтвердил "Украинской правде" начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Подсудность апелляционная инстанция изменила 21 мая.

Горбатюк объяснил, что судьи Печерского райсуда были следственными судьями во время досудебного расследования по этому делу, давали разные разрешения – посему закон запрещает им участвовать в рассмотрении дела по существу.

Поэтому суд не смог сформировать коллегию, которая должна насчитывать не менее трех судей, – и обратился в апелляционный суд.

Когда Подольский суд сможет сформировать коллегию судей, Горбатюк предположить не смог. Закон предусматривает лишь, что это должно быть сделано в разумные сроки.

Александра Лавриновича обвиняют в содействии экс-президенту Виктору Януковичу в захвате власти в 2010 году путем возврата к Конституции 1996 года.

Генпрокуратура в апреле передала это дело в суд.

Двое судей Печерского суда, вошедших в коллегию по делу Лавриновича, были следственными судьями и рассматривали отдельные вопросы по ней, поэтому не могли судить его.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЛавриновичсудКонституция
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