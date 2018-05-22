47% українців хочуть санкцій для політиків, які не підтримають антикорупційний суд

Громадяни України виступають за введення санкцій проти українських політиків у разі, якщо ті не підтримуватимуть антикорупційні реформи та створення антикорупційного суду.

Про це йдеться у даних дослідження, яке у березні проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.

Так соціологи поцікавилися в українців, якими мають бути кроки міжнародного товариства, якщо Україна не підтримуватиме антикорупційних реформ, таких як створення антикорупційного суду.

47% респондентів відповіли, що у такому разі міжнародна спільнота має ввести санкції проти українських політиків чи посадових осіб, відповідальних за відсутність реформ.

Ще 21% вважають, що у разі провалу антикорупційної реформи, Міжнародний валютний фонд не повинен продовжувати надання позики Україні.

17% респондентів зазначили, що міжнародні партнери повинні скоротити фінансову допомогу Україні

Крім того 13% українців заявили, що вони повинні висловити свою глибоку стурбованість і 7% вважають, що міжнародна спільнота нічого не повинна робити у випадку, якщо українська влада не доведе до логічного завершення антикорупційну реформу.

За скасування безвізового режиму України з ЄС висловилися 4% опитаних.

Ще 5% обрали інші варіанти і 18% не визначилися з відповіддю.

Скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Зазначається, що опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.

Раніше повідомлялося, що переговори спікера Верховної Ради Андрія Парубія з представниками Венеціанської комісії та авторами законопроекту про Антикорупційний суд пройшли конструктивно і в найближчі дні закон обговорять з представниками МВФ.

22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

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1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.