Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

47% украинцев хотят санкций для политиков, которые не поддержат антикоррупционный суд

Вторник, 22 мая 2018, 17:39

Граждане Украины выступают за введение санкций против украинских политиков в случае, если те не будут поддерживать антикоррупционные реформы и создание антикоррупционного суда.

Об этом говорится в данных исследования, которое в марте проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института.

Так социологи поинтересовались в украинцев, какими должны быть шаги международного сообщества, если Украина не будет поддерживать антикоррупционные реформы, такие как создание антикоррупционного суда.

47% респондентов ответили, что в таком случае международное сообщество должно ввести санкции против украинских политиков или должностных лиц, ответственных за отсутствие реформ.

Еще 21% считают, что в случае провала антикоррупционной реформы, Международный валютный фонд не должен продолжать предоставление займа Украине.

17% респондентов отметили, что международные партнеры должны сократить финансовую помощь Украине

Кроме того 13% украинцев заявили, что они должны выразить свою глубокую обеспокоенность и 7% считают, что международное сообщество ничего не должно делать в случае, если украинская власть не доведет до логического завершения антикоррупционную реформу.

За отмену безвизового режима Украины с ЕС высказались 4% опрошенных.

Еще 5% выбрали другие варианты и 18% не определились с ответом.

 
Скриншот из сайта Социологической группы "Рейтинг"

Отмечается, что опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать.

Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.

Ранее сообщалось, что переговоры спикера Верховной Рады Андрей Парубий с представителями Венецианской комиссии и авторами законопроекта о создании Антикоррупционного суда прошли конструктивно и в ближайшие дни закон обсудят с представителями МВФ.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

Читайте также "Страшный антикоррупционный суд. Почему Украина ссорится с Западом"

1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.

Украинская правда
Темы: УкраинасанкцииАнтикоррупционный судопроссоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Украина
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Защитники выбивают врага на таврийском направлении − Тарнавский
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: