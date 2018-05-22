47% украинцев хотят санкций для политиков, которые не поддержат антикоррупционный суд

Граждане Украины выступают за введение санкций против украинских политиков в случае, если те не будут поддерживать антикоррупционные реформы и создание антикоррупционного суда.

Об этом говорится в данных исследования, которое в марте проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института.

Так социологи поинтересовались в украинцев, какими должны быть шаги международного сообщества, если Украина не будет поддерживать антикоррупционные реформы, такие как создание антикоррупционного суда.

47% респондентов ответили, что в таком случае международное сообщество должно ввести санкции против украинских политиков или должностных лиц, ответственных за отсутствие реформ.

Еще 21% считают, что в случае провала антикоррупционной реформы, Международный валютный фонд не должен продолжать предоставление займа Украине.

17% респондентов отметили, что международные партнеры должны сократить финансовую помощь Украине

Кроме того 13% украинцев заявили, что они должны выразить свою глубокую обеспокоенность и 7% считают, что международное сообщество ничего не должно делать в случае, если украинская власть не доведет до логического завершения антикоррупционную реформу.

За отмену безвизового режима Украины с ЕС высказались 4% опрошенных.

Еще 5% выбрали другие варианты и 18% не определились с ответом.

Скриншот из сайта Социологической группы "Рейтинг"

Отмечается, что опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать.

Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.

Ранее сообщалось, что переговоры спикера Верховной Рады Андрей Парубий с представителями Венецианской комиссии и авторами законопроекта о создании Антикоррупционного суда прошли конструктивно и в ближайшие дни закон обсудят с представителями МВФ.

22 декабря 2017 года президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрировали 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

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1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

Порошенко заявил, что не допустит промедления с голосованием за законопроект во втором чтении.