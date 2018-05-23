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Глава Нацполіції вимагає покарати нападників на ромів

Середа, 23 травня 2018, 14:37

Керівник Національної поліції Сергій Князєв вимагає швидкого і дієвого розслідування нападу на ромський табір поблизу Тернополя і покарання винних.

Про це він сказав у коментарі для "Української правди".

"Розслідування має бути швидким та дієвим. Про його результати мені особисто доповідатиме керівник поліції Тернопільщини. Будь-яка дискримінація за етнічною приналежністю є неприйнятною", - сказав Князєв.

Він запевнив, що подібні хуліганські прояви "жорстко припинятимуться".

"Винні особи будуть притягнуті до відповідальності незалежно від поглядів та приналежності до будь-яких організацій", - наголосив Князєв.

Раніше повідомлялося, що 22 травня невідомі особи зі зброєю напали на ромський табір у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя. У таборі на момент нападу було 7 дорослих і 33 дитини.

За 1,5 км від місця події правоохоронці зупинили групу осіб, які підпадали під опис нападників, їх доставили до відділку і відібрали пояснення.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Омбудсмен Людмила Денісова також відкрила провадження за фактом нападу на ромський табір на Тернопільщині. 

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

25 квітня за фактом розгрому табору ромів поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону  каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

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Українська правда
Теми: поліціяправа людиниТернопільська область
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