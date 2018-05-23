Глава Нацполиции требует наказать напавших на табор ромов

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев требует быстрого и эффективного расследования нападения на ромский табор вблизи Тернополя и наказания виновных.

Об этом он сказал в комментарии для "Украинской правды".

"Расследование должно быть быстрым и действенным. О его результатах мне лично будет докладывать руководитель полиции Тернопольщины. Любая дискриминация по этнической принадлежности неприемлема", - сказал Князев.

Он заверил, что подобные хулиганские проявления будут "жестко пресекаться".

"Виновные будут привлечены к ответственности независимо от взглядов и принадлежности к какой-либо организации", - отметил Князев.

Ранее сообщалось, что 22 мая неизвестные с оружием напали на ромский табор в поселке Большая Березовица под Тернополем. В таборе на момент нападения было 7 взрослых и 33 ребенка.

В 1,5 км от места происшествия правоохранители остановили группу лиц, которые подпадали под описание нападавших, их доставили в участок и отобрали объяснения.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Омбудсмен Людмила Денисова также открыла производство по факту нападения на ромский табор на Тернопольщине.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

25 апреля по факту разгрома лагеря ромов полиция начала два уголовных производства.

Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

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