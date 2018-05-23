Президент ФФУ прокоментував розслідування щодо договірних матчів
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що найближчим часом буде проведене розслідування, аби визначити ступінь відповідальності клубів, які проводили договірні матчі.
Про це він сказав у середу, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, операція по боротьбі з договірними матчами - це безпрецедентне розслідування в історії українського футболу, який треба очистити від корупції.
Він додав, що раніше на це закривалися очі, але ці часи минули.
"У 2015 році ми розуміли, що таких матчів багато, а покарання за це – лише штраф. Всі могли відкупитися і закрити питання. Правоохоронні органи не могли нічого застосовувати бо такі дії не підпадали під положення Кримінального кодексу України. Але ми ухвалили закон "Про боротьбу з корупцією і договірними матчами"", - розповів Павелко.
"Ми готували цю операцію тривалий час, але не могли її анонсувати, щоб нікого не злякати. Це лише перший крок, ми працюємо далі", - сказав він.
Президент ФФУ подякував за сприяння у розслідуванні поліції, комітету ФФУ з етики та чесної гри і його голові Франческо Баранці, а також комітету арбітрів.
"Є вже перші результати та інформація про команди і арбітрів. Бачив коментарі журналістів. Я згоден, що ступінь залученості у команд різна. Поки складно оцінити рівень відповідальності клубів. Пізніше проведемо окреме розслідування, результати якого ми передамо в комітет з етики та чесної гри, а контрольно-дисциплінарний комітет прийме рішення", - сказав він.
Павелко зазначив, що процес уже вийшов у публічну площину, є перші імена, але кожен окремо буде оцінений та покараний.
Він додав, що покарання не може бути однаковим для всіх.
Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів.
За даними правоохоронців, "футбольний бізнес" приносив організаторам замовних матчів шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік.
У справі про організацію договірних матчів фігурує близько 50 осіб.
При цьому поліція вважає, що влаштування договірних матчів – це не та категорія злочину, щоб на цьому етапі слідства брати під варту підозрюваних.
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