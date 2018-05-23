Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент ФФУ прокомментировал расследование о договорных матчах

Среда, 23 мая 2018, 16:29
Президент ФФУ прокомментировал расследование о договорных матчах

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что в ближайшее время будет проведено расследование, чтобы определить степень ответственности клубов, которые проводили договорных матчах.

Об этом он сказал в среду, сообщает "Укринформ".

По его словам, операция по борьбе с договорными матчами - это беспрецедентное расследование в истории украинского футбола, который надо очистить от коррупции.

Он добавил, что ранее на это закрывались глаза, но эти времена прошли.

"В 2015 году мы понимали, что таких матчей много, а наказание за это - только штраф. Все могли откупиться и закрыть вопрос. Правоохранительные органы не могли ничего применять, потому что такие действия не подпадали под положения Уголовного кодекса Украины. Но мы приняли закон "О борьбе с коррупцией и договорными матчами"", - рассказал Павелко.

"Мы готовили эту операцию длительное время, но не могли ее анонсировать, чтобы никого не напугать. Это лишь первый шаг, мы работаем дальше", - добавил он.

Президент ФФУ поблагодарил за содействие в расследовании полицию, комитета ФФУ по этике и честной игре и голову Франческо Баранци, а также комитет арбитров.

"Есть уже первые результаты и информация о командах и арбитрах. Видел комментарии журналистов. Я согласен, что степень вовлеченности у команд разная. Пока сложно оценить уровень ответственности клубов. Позже проведем отдельное расследование, результаты которого мы передадим в комитет по этике и честной игре, а контрольно-дисциплинарный комитет примет решение", - сказал он.

Павелко отметил, что процесс уже вышел в публичную плоскость, есть первые имена, но каждый по отдельности будет оценен и наказан.

Он добавил, что наказание не может быть одинаковым для всех.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей.

По их данным, "футбольный бизнес" приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.

В деле об организации договорных матчей фигурирует около 50 человек.

При этом в полиции заявили, что организация договорных матчей - это не та категория преступления, чтобы на этом этапе следствия брать под стражу подозреваемых.

Читайте также: Игра на миллионы. Что известно о деле договорных матчей в украинском футболе

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: