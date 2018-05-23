Президент ФФУ прокомментировал расследование о договорных матчах

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что в ближайшее время будет проведено расследование, чтобы определить степень ответственности клубов, которые проводили договорных матчах.

Об этом он сказал в среду, сообщает "Укринформ".

По его словам, операция по борьбе с договорными матчами - это беспрецедентное расследование в истории украинского футбола, который надо очистить от коррупции.

Он добавил, что ранее на это закрывались глаза, но эти времена прошли.

"В 2015 году мы понимали, что таких матчей много, а наказание за это - только штраф. Все могли откупиться и закрыть вопрос. Правоохранительные органы не могли ничего применять, потому что такие действия не подпадали под положения Уголовного кодекса Украины. Но мы приняли закон "О борьбе с коррупцией и договорными матчами"", - рассказал Павелко.

"Мы готовили эту операцию длительное время, но не могли ее анонсировать, чтобы никого не напугать. Это лишь первый шаг, мы работаем дальше", - добавил он.

Президент ФФУ поблагодарил за содействие в расследовании полицию, комитета ФФУ по этике и честной игре и голову Франческо Баранци, а также комитет арбитров.

"Есть уже первые результаты и информация о командах и арбитрах. Видел комментарии журналистов. Я согласен, что степень вовлеченности у команд разная. Пока сложно оценить уровень ответственности клубов. Позже проведем отдельное расследование, результаты которого мы передадим в комитет по этике и честной игре, а контрольно-дисциплинарный комитет примет решение", - сказал он.

Павелко отметил, что процесс уже вышел в публичную плоскость, есть первые имена, но каждый по отдельности будет оценен и наказан.

Он добавил, что наказание не может быть одинаковым для всех.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей.

По их данным, "футбольный бизнес" приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.

В деле об организации договорных матчей фигурирует около 50 человек.

При этом в полиции заявили, что организация договорных матчей - это не та категория преступления, чтобы на этом этапе следствия брать под стражу подозреваемых.

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