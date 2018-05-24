Поліція: Замовника вбивства Вороненкова розшукує Інтерпол

Російського "злодія в законі" Володимира Тюріна, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оголосили у міжнародний розшук.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"З 16 травня згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу згаданий громадянин оголошений у міжнародний розшук", - сказав він.

Оголошенню передувала офіційна процедура і клопотання від ГПУ та українського бюро Інтерполу.

"ГПУ звернулась до українського бюро Інтерполу, передавши пакет документів на оголошення Тюріна у міжнародний розшук. Українське бюро Інтерполу направило цей пакет документів до Генерального секретаріату Інтерполу, де після їх вивчення було ухвалено рішення про задоволення клопотання української сторони", - пояснив Тракало.

Володимир Тюрін ФОТО: WWW.PRIMECRIME.RU

Раніше 24 травня "Українські новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомляли, що Інтерпол відмовився оголосити Тюріна у міжнародний розшук.

Зазначалось, що відповідь від Інтерполу надійшла близько місяця тому, у ній організація посилалася на нібито політичне переслідування Тюріна.

Також повідомлялося, що у міжнародний розшук не потрапив і поплічник убивці Вороненкова Ярослав Левенець.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

За даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Восени 2017 року Генпрокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У березні 2010 року стало відомо, що правоохоронні органи України оголосили в Тюріна у розшук.