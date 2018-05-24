Полиция: Заказчика убийства Вороненкова разыскивает Интерпол

Российского "вора в законе" Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, объявили в международный розыск.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"С 16 мая согласно учетам Генерального секретариата Интерпола упомянутый гражданин объявлен в международный розыск", - сказал он.

Объявлению предшествовала официальная процедура и ходатайства от ГПУ и украинского бюро Интерпола.

"ГПУ обратилась к украинскому бюро Интерпола, передав пакет документов на объявление Тюрина в международный розыск. Украинское бюро Интерпола направило этот пакет документов в Генеральный секретариат Интерпола, где после их изучения было принято решение об удовлетворении ходатайства украинской стороны", - пояснил Тракало.

Владимир Тюрин ФОТО: WWW.PRIMECRIME.RU

Ранее 24 мая "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что Интерпол отказался объявить Тюрина в международный розыск.

Отмечалось, что ответ от Интерпола поступил около месяца назад, в нем организация ссылалась на якобы политическое преследование Тюрина.

Также сообщалось, что в международный розыск не попал и сообщник убийцы Вороненкова Ярослав Левенец.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

По данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Мотивом убийства, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Осенью 2017 года Генпрокуратура направила в Россию запрос об оказании международной правовой помощи по проведению следственных действий с Тюриным, которого подозревают в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Весной 2018 года стало известно, что правоохранительные органы Украины объявили Тюрина в розыск.