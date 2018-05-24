Россия настаивает на непричастности к сбиванию МН17 на Донбассе

Министерство обороны России отрицает причастность российского зенитного ракетного комплекса "Бук" к сбиванию самолета рейса МН17.

Об этом сообщает "Риа Новости".

В российском ведомстве заявили, что их ЗРК российско-украинскую границу никогда не пересекали.

"Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", — говорится в сообщении Миноброны РФ.

Ранее международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 пришла к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.