Поліція досі не знає, чим отруїлись школярі у Черкасах

Поліція наразі ще не встановила речовину, якою було отруєно школярів у Черкасах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на відповідь на власний запит.

"При проведенні державними установами на місці експрес-аналізів та подальших лабораторних досліджень у відібраних зразках ґрунту, повітря і відібраних органічних зразках отруйних і небезпечних речовин, які б могли призвести до отруєння зазначених дітей, не виявлено", – зазначили у відомстві.

Через це причина отруєння дітей наразі не встановлена.

За даними поліції, нині триває проведення низки хімічних та токсикологічних експертиз.

8 травня у Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 51 дитину.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що діти могли отруїтися через розпилення невідомої речовини.

За фактом масового отруєння розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Потерпілі діти - учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи. Всього на лінійці перебувало 424 учні.

Пізніше кількість госпіталізованих збільшилась: 53 школярів, 2 вчителів.

Окрім того, під час урочистої лінійки у школі №6 Новомосковська Дніпропетровської області у 16-х школярів також погіршилося самопочуття. У 15-ти учнів медики діагностували вегето-судинний пароксизм, ще одну дівчинку 2005 року доправили до лікарні.