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Полиция до сих пор не знает, чем отравились школьники в Черкассах

Пятница, 25 мая 2018, 15:56

Полиция пока еще не установила вещество, которым были отравлены школьники в Черкассах.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на ответ на свой запрос.

"При проведении государственными учреждениями на месте экспресс-анализов и дальнейших лабораторных исследований в отобранных образцах почвы, воздуха и отобранных органических образцах ядовитых и опасных веществ, которые могли бы привести к отравлению указанных детей, не выявлено", – отметили в ведомстве.

Из-за этого причина отравления детей пока не установлена.

По данным полиции, в настоящее время продолжается проведение ряда химических и токсикологических экспертиз.

8 мая в Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что дети могли отравиться из-за распыления неизвестного вещества.

По факту массового отравления начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Пострадавшие дети - ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Позже количество госпитализированных увеличилось: 53 школьников, 2 учителей.

Кроме того, во время торжественной линейки в школе №6 Новомосковска Днепропетровской области у 16-х школьников также ухудшилось самочувствие. У 15-ти учеников медики диагностировали вегето-сосудистый пароксизм, еще одну девочку 2005 доставили в больницу.

Темы: Черкассычрезвычайное происшествиедети
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