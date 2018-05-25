Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідер "Опоблоку" пообіцяв захистити Вілкула і Колєснікова від покарання

П'ятниця, 25 травня 2018, 17:43

Голова парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко заявив, що подання на його соратників, депутатів Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова – це помста влади перед виборами.

Його заяву публікує прес-служба партії "Опозиційний блок".

"Упевнений, що ці справи розваляться, як все, що вигадала ця влада проти опозиції. Ми зробимо все, щоб захистити наших колег", - запевняє Бойко.

Він наголосив, що переслідування Колєснікова і Вілкула політично мотивоване і є нічим іншим, як репресіями влади проти політичних опонентів.

Бойко назвав це також помстою опозиційним силам перед виборами.

"Все це означає одне – передчуваючи свій кінець, влада намагається завдати максимальної шкоди опозиції перед виборами. Але самій владі це вже ніяк не допоможе. Люди їй вже не вірять", - підкреслив політик.

Як повідомлялося, у п'ятницю генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Першого звинувачують у земельних махінаціях, другого – у незаконному відчуженні нерухомості державного підприємства на посаді голови Агентства держмайна.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Опозиційний блокВерховна РадакриміналГенпрокуратураБойко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Опозиційний блок
САП оскаржила виправдальний вирок екснардепу у справі про незаконну компенсацію за житло
Суд виправдав екснардепа від Опоблоку, йому повернуть заставу
Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: