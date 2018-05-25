Лідер "Опоблоку" пообіцяв захистити Вілкула і Колєснікова від покарання

Голова парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко заявив, що подання на його соратників, депутатів Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова – це помста влади перед виборами.

Його заяву публікує прес-служба партії "Опозиційний блок".

"Упевнений, що ці справи розваляться, як все, що вигадала ця влада проти опозиції. Ми зробимо все, щоб захистити наших колег", - запевняє Бойко.

Він наголосив, що переслідування Колєснікова і Вілкула політично мотивоване і є нічим іншим, як репресіями влади проти політичних опонентів.

Бойко назвав це також помстою опозиційним силам перед виборами.

"Все це означає одне – передчуваючи свій кінець, влада намагається завдати максимальної шкоди опозиції перед виборами. Але самій владі це вже ніяк не допоможе. Люди їй вже не вірять", - підкреслив політик.

Як повідомлялося, у п'ятницю генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Першого звинувачують у земельних махінаціях, другого – у незаконному відчуженні нерухомості державного підприємства на посаді голови Агентства держмайна.