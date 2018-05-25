Лидер "Опоблока" пообещал защитить Вилкула и Колесникова от наказания

Председатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что представления на его соратников, депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова - это месть власти перед выборами.

Его заявление публикует пресс-служба партии "Оппозиционный блок".

"Уверен, что эти дела развалятся, как все, что придумала эта власть против оппозиции. Мы сделаем все, чтобы защитить наших коллег", - уверяет Бойко.

Он отметил, что преследование Колесникова и Вилкула политически мотивированно и является ничем иным, как репрессиями власти против политических оппонентов.

Бойко назвал это также местью оппозиционным силам перед выборами.

"Все это означает одно - предчувствуя свой конец, власть пытается нанести максимальный урон оппозиции перед выборами. Но самой власти это уже никак не поможет. Люди ей уже не верят", - подчеркнул политик.

Как сообщалось, в пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Первого обвиняют в земельных махинациях, второго - в незаконном отчуждении недвижимости государственного предприятия на должности председателя Агентства госимущества.