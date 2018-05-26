Підозрюваного у вбивстві черкаського депутата арештували

Підозрюваному у вбивстві депутата черкаської облради та екс-заступника мера Черкас Сергія Гури Миколі Гончару обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє місцеве видання "Кропива", Соснівський районний суд Черкас у суботу арештував Гончара на два місяці.

Із зали суду під посиленим конвоєм підозрюваного відправили до СІЗО.

Підозрюваний Микола Гончар Фото Олександра Рибалки

За фабулою кримінального провадження, озвученою в залі суду, 24 травня підозрюваний близько 17.40 на власному автомобілі прибув до будівлі по вул. Хрещатик 221. Зайшовши до офісного приміщення нападник, озброєний пістолетом ТТ та гранатою, наказав співробітникам офісу покинути приміщення та залишився розмовляти з Сергієм Гурою. Коли до кабінету зайшов водій-охоронець депутата, нападник наказав останньому сісти і не виходити.

На підставі неприязних відносин під час розмови, які виникли на основі спільного ведення бізнесових справ, нападник здійснив три постріли в депутата, після чого останній загинув на місці.

Водій охоронець в цей час встиг вибігти з кабінету, а потім завдав нападнику поранення з пневматичної зброї в шию. Нападник втратив свідомість внаслідок поранення та був затриманий працівниками поліції.

Як повідомлялось, 24 травня депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.

Згодом у "Батьківщині" офіційно підтвердили вбивство депутата Сергія Гури.

У поліції повідомили, що зловмисник, який вчинив стрілянину в Черкасах, перебуває у лікарні під конвоєм.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві черкаського депутата був його знайомим.

25 травня чоловіку, підозрюваному у вбивстві Гури, оголосили про підозру.