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Подозреваемого в убийстве черкасского депутата арестовали

Суббота, 26 мая 2018, 20:32

Подозреваемому в убийстве депутата Черкасского облсовета и экс-заместителя мэра Черкасс Сергея Гуры Николаю Гончару избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает местное издание "Крапива", Сосновский районный суд Черкасс в субботу арестовал Гончара на два месяца.

Из зала суда под усиленным конвоем подозреваемого отправили в СИЗО.

Подозреваемый Николай Гончар
Подозреваемый Николай Гончар
Фото Александра Рыбалки

По фабуле уголовного производства, озвученной в зале суда, 24 мая подозреваемый около 17.40 на собственном автомобиле прибыл к зданию по ул. Крещатик 221. Зайдя в офисное помещение, нападавший, вооруженный пистолетом ТТ и гранатой, приказал сотрудникам офиса покинуть помещение и остался разговаривать с Сергеем Гурой. Когда в кабинет зашел водитель-охранник депутата, нападающий приказал последнему сесть и не выходить.

На основании неприязненных отношений во время разговора, которые возникли на основе совместного ведения деловых дел, нападавший произвел три выстрела в депутата, после чего последний погиб на месте.

Водитель-охранник в это время успел выбежать из кабинета, а затем нанес нападавшему ранения из пневматического оружия в шею. Нападавший потерял сознание вследствие ранения и был задержан работниками полиции.

Как сообщалось, 24 мая депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе.

Позже в "Батькивщине" официально подтвердили убийство депутата Сергея Гуры.

В полиции сообщили, что злоумышленник, который устроил стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем.

Отмечалось, что подозреваемый в убийстве черкасского депутата был его знакомым.

25 мая мужчине, подозреваемому в убийстве депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуры, объявили о подозрении.

Украинская правда
Темы: ЧеркассыубийствоБатькивщина
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