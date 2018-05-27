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Холодницкий: Обвинительный акт Насирову могут зачитывать более 20 месяцев

Воскресенье, 27 мая 2018, 19:37
Холодницкий: Обвинительный акт Насирову могут зачитывать более 20 месяцев

Обвинительный акт по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова могут зачитывать более 20 месяцев.

Об этом в интервью программе "Завтра" заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Дело направлено в суд. Сторона защиты имеет законное право и заявила соответствующее ходатайство - чтобы им был озвучен весь обвинительный акт. Все 774 страницы, если не ошибаюсь", - отметил он.

Холодницкий добавил, что сейчас заседания суда проходят раз в месяц.

"Судебный процесс продолжается ... При таких темпах, если слушать дело раз в месяц и зачитывать 30 страниц в день - минимум 20 с чем-то месяцев это будет тянуться. То есть пройдет два года - получим затягивание процесса только путем зачитывания обвинительного акта", - заявил глава САП.

Он подчеркнул, что адвокаты в данном случае воспользовались нормой УПК.

"И мы должны ее выполнять, поскольку если нарушим эту норму, это может стать основанием для отмены приговора", - подытожил Холодницкий.

Напомним, в марте 2017 г. детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

По данным следствия, Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресеченияв виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен. 16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Досудебное следствие в настоящее время завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по сути.

По требованию стороны защиты, обвинения должно зачитать весь текст обвинительного акта, содержащий 780 страниц.

Кабинет министров на своем заседании 31 января уволил Романа Насирова. Сам экс-фискал просит суд восстановить его в должности главы ГФС.

В мае 2018 г. Шевченковский райсуд продлил на 2 мес. обязанности, возложенные на экс-главу ГФС, заявил адвокат Насирова. 

Вместе с тем суд обязал вернуть Насирову внутренний паспорт, который ему должны были отдать еще в апреле.

Насиров обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Украинская правда
Темы: НасировХолодницкийсуд
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