Ізраїль почав зведення бар'єру уздовж морського кордону із Сектором Газа

Ізраїль розпочав будівництво загородження уздовж морського кордону із Сектором Газа.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Авігдор Ліберман.

"Сьогодні (27 травня - ред.) ми розпочали будівництво єдиного у своєму роді в світі морського бар'єру, який заблокує можливість проникнення до Ізраїлю з моря", - написав Ліберман.

היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) May 27, 2018

"Завдяки цій перепоні "ХАМАС" втратить ще одну стратегічну можливість, в розвиток якої вклав величезні кошти" - додав він.

Міністр оборони також підкреслив, що будівництво направлене на захист громадян Ізраїлю.

Раніше авіація Ізраїлю завдала удару по об'єктах угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на перетин кордону і спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Попередня атака ізраїльської авіації на військові об'єкти угруповання "ХАМАС" пройшла 17 травня, коли були завдані удари по будівлях та інфраструктурі у військовому комплексі.

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".