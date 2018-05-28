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Ізраїль почав зведення бар'єру уздовж морського кордону із Сектором Газа

Понеділок, 28 травня 2018, 04:43

Ізраїль розпочав будівництво загородження уздовж морського кордону із Сектором Газа.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Авігдор Ліберман.

"Сьогодні (27 травня - ред.) ми розпочали будівництво єдиного у своєму роді в світі морського бар'єру, який заблокує можливість проникнення до Ізраїлю з моря", - написав Ліберман.

"Завдяки цій перепоні "ХАМАС" втратить ще одну стратегічну можливість, в розвиток якої вклав величезні кошти", - додав він.

Міністр оборони також підкреслив, що будівництво направлене на захист громадян Ізраїлю.

 
 

Раніше авіація Ізраїлю завдала удару по об'єктах угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на перетин кордону і спробу  завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Попередня атака ізраїльської авіації на військові об'єкти угруповання "ХАМАС" пройшла 17 травня, коли були завдані удари по будівлях та інфраструктурі у військовому комплексі.

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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