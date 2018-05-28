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Израиль начал возведение барьера вдоль морской границы с Сектором Газа

Понедельник, 28 мая 2018, 04:43

Израиль начал строительство заграждения вдоль морской границы с Сектором Газа.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Сегодня (27 мая - ред.) мы начали строительство единственного в своем роде в мире морского барьера, который заблокирует возможность проникновения в Израиль с моря", - написал Либерман.

"Благодаря этой преграде "ХАМАС" потеряет еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства", - добавил он.

Министр обороны также подчеркнул, что строительство направлено на защиту граждан Израиля.

 
 

Ранее авиация Израиля нанесла удар по объектам группировки "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

Предыдущая атака израильской авиации на военные объекты группировки "ХАМАС" прошла 17 мая, когда были нанесены удары по зданиям и инфраструктуре в военном комплексе.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Темы: Израиль
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