Израиль начал возведение барьера вдоль морской границы с Сектором Газа

Израиль начал строительство заграждения вдоль морской границы с Сектором Газа.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Сегодня (27 мая - ред.) мы начали строительство единственного в своем роде в мире морского барьера, который заблокирует возможность проникновения в Израиль с моря", - написал Либерман.

היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) May 27, 2018

"Благодаря этой преграде "ХАМАС" потеряет еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства", - добавил он.

Министр обороны также подчеркнул, что строительство направлено на защиту граждан Израиля.

Ранее авиация Израиля нанесла удар по объектам группировки "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

Предыдущая атака израильской авиации на военные объекты группировки "ХАМАС" прошла 17 мая, когда были нанесены удары по зданиям и инфраструктуре в военном комплексе.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".