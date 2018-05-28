"Газпром" оскаржив рішення Стокгольма у суперечці з "Нафтогазом"

"Газпром" подав до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з "Нафтогазом" по транзиту газу.

Як повідомляють РІА Новости, у "Газпромі" заявили, що більшу частину арбітражного рішення "написано не арбітрами, а третьою особою".

До такого висновку, згідно з повідомленням, дійшли після додаткового вивчення тексту рішення арбітражу "із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста".

"Висновок експерта став новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати Стокгольма ... Підміна арбітрів неприйнятна, оскільки їх рішення є вкрай важливим для сторін спору, а втручання у цей процес грубо порушує арбітражну угоду", - заявили у російській компанії.

Раніше "Газпром" вже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсягів газу для транзиту.

За рішенням арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Наприкінці березня заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

Також у "Газпромі" заявили, що можуть зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

У "Нафтогазі" заявили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз України" планує звернутися з позовами до європейських судів, аби арештувати активи "Газпрому", оскільки та не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.

20 квітня "Газпром" надіслав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу і його транзит через територію України.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"