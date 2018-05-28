"Газпром" обжаловал решение Стокгольма в споре с "Нафтогазом"

"Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" по транзиту газа.

Как сообщают РИА Новости, в "Газпроме" заявили, что значительная часть арбитражного решения "написана не арбитрами, а иным лицом".

К такому решению, согласно сообщению, пришли в результате дополнительного изучения текста решения арбитража "с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста".

"Заключение эксперта стало новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма... Подмена арбитров неприемлема, так как их решение крайне важно для сторон спора, а вмешательство в этот процесс грубо нарушает арбитражное соглашение", - заявили в российской компании.

Ранее "Газпром" уже подавал апелляцию на решение суда по спору с "Нафтогазом" из-за "существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами".

28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств, "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В конце марта зампредправления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Также в "Газпроме" заявили, что могут сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решений арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в европейские суды, чтобы арестовать активы "Газпрома", т.к. та не выполняет решение Стокгольмского арбитража.

20 апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию Украины.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"