ВСП уволил судью, который дал условный срок Крысину

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Вторник, 29 мая 2018, 12:37

Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника, который дал условный срок организатору "титушок" Юрию Крысину.

Соответствующее решение приняли члены ВРП на заседании 29 мая.

Линник сам подал заявление об отставке.

22 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник приговорил Крысина к 4 годам условно за причастность к убийству журналиста Веремия.

Прокуратура просила назначить ему 6 лет тюрьмы.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других "титушек" избивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года около Михайловской площади.

Один из "титушек" в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.

Суд решил, что Крысин виновен в хулиганстве.

Генеральная прокуратура подала апелляцию на приговор суда в отношении условного срока для Крысина.

Украинская правда
Темы: суд титушки
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