Апеляційний суд підтвердив арешт учасниці нападу на "кіборга"

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Подільського районного суду Києва, який заарештував Катерину Лапінську, підозрювану в нападі на ветерана АТО Дмитра Іващенка (Вербича).



Про це повідомляє прес-служба суду 29 травня.

Зазначається, що 29 травня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваної Лапінської К.С. на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08 травня 2018 року.

Тоді було частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Лапінську арештували на місяць

За результатами апеляційного розгляду ухвалу залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваної Лапінської – без задоволення, зазначають у суді.

Катерина Лапінська підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком.

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича затримали у Харкові.

СБУ встановила, що організатором нападу на АТОвця-захисника ДАПу є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.