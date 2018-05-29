Апеляційний суд підтвердив арешт учасниці нападу на "кіборга"

623 перегляди
Вівторок, 29 травня 2018, 14:24

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Подільського районного суду Києва, який заарештував Катерину Лапінську, підозрювану в нападі на ветерана АТО Дмитра Іващенка (Вербича).

Про це повідомляє прес-служба суду у понеділок.

Зазначається, що 29 травня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваної Лапінської К.С. на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08 травня 2018 року.

Тоді було частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Лапінську арештували на місяць

За результатами апеляційного розгляду ухвалу залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваної Лапінської  –  без задоволення, зазначають у суді.

Катерина Лапінська підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком. 

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича затримали у Харкові.

СБУ встановила, що організатором нападу на АТОвця-захисника ДАПу є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Українська правда
Теми: АТО суд
powered by lun.ua
По темі
У Болгарії на лікуванні побували 75 бійців з Донбасу, поїдуть ще - Порошенко 26 травня 2018, 18:32
У міськраді Львова у бійця АТО вимагали хабар за виплату матдопомоги 26 травня 2018, 12:42
У суботу бойовики провели 11 обстрілів, під вогонь потрапило прифронтове Зайцеве 19 травня 2018, 13:29
Усі новини
Головні новини
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по представниках ОБСЄ
Стрілянина в Бельгії: зросла кількість загиблих, поліція каже про теракт
У Бельгії чоловік на вулиці розстріляв двох поліцейських і захопив заручницю
У поліції прокоментували бажання Стерненка забрати розслідування з Одеси
Усі новини
Культура

Дворик з дитинства чи фільму жахів? Туристична атракція Львова

Лайфхаки

Як стати мінімалістом і прожити рік з 70 предметами