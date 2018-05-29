Аппеляционный суд подтвердил арест участницы нападения на "киборга"

777 просмотров
Вторник, 29 мая 2018, 14:24

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Екатерину Лапинскую, подозреваемую в нападении на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича).

Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник.

Отмечается, что 29 мая 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемой Лапинской К.С. на постановление следственного судьи Подольского районного суда города Киева от 8 мая 2018 года.

Тогда было частично удовлетворено ходатайство старшего следователя СО Подольского УП ГУ ЧП в городе Киеве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Лапинская была арестована на месяц.

По результатам апелляционного рассмотрения решение оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемой Лапинской - без удовлетворения, отмечают в суде.

Екатерина Лапинская подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ( "Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих. 

Подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича задержали в Харькове. 

СБУ установила, что организатором нападения на Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая  и скрывается в Польше.

Украинская правда
Темы: АТО суд
powered by lun.ua
По теме
В Болгарии на лечении побывали 75 бойцов c Донбасса, поедут еще - Порошенко 26 мая 2018, 18:32
В горсовете Львова у бойца АТО требовали взятку за выплату матпомощи 26 мая 2018, 12:42
В субботу боевики провели 11 обстрелов, под огонь попало прифронтовое Зайцево 19 мая 2018, 13:29
Все новости
Главные новости
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Боевики на Донбассе открыли огонь по представителям ОБСЕ
Стрельба в Бельгии: возросло число погибших, полиция говорит о теракте
В Бельгии мужчина на улице расстрелял двух полицейских и захватил заложницу
Все новости
здоровье

Как гормоны влияют на нас, наше тело и жизнь

читай!

"Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве ": отрывок из книги