Аппеляционный суд подтвердил арест участницы нападения на "киборга"

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Екатерину Лапинскую, подозреваемую в нападении на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича).



Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник.



Отмечается, что 29 мая 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемой Лапинской К.С. на постановление следственного судьи Подольского районного суда города Киева от 8 мая 2018 года.



Тогда было частично удовлетворено ходатайство старшего следователя СО Подольского УП ГУ ЧП в городе Киеве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Лапинская была арестована на месяц.

По результатам апелляционного рассмотрения решение оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемой Лапинской - без удовлетворения, отмечают в суде.



Екатерина Лапинская подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ( "Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих.

Подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича задержали в Харькове.

СБУ установила, что организатором нападения на Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.